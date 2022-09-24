Лига наций: результаты всех матчей 23 сентября
В пятницу, 23 сентября, были сыграны еще 7 матчей 5-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
5-й тур
23 сентября
Дивизион А
Италия – Англия 1:0
Гол: Распадори, 68
Германия – Венгрия 0:1
Гол: Салай, 17
Дивизион B
Босния и Герцеговина – Черногория 1:0
Гол: Демирович, 45+1
Финляндия – Румыния 1:1
Голы: Пукки, 12 – Тенасе, 52
Дивизион C
Грузия – Северная Македония 2:0
Голы: Миовски, 35 (авт.), Кварацхелия, 64
Болгария – Гибралтар 5:1
Голы: Антов, 23, Десподов, 36, Кириллов, 52, Стефанов, 55, Пламенов, 81 - Чиполина, 26
Дивизион D
Эстония – Мальта 2:1
Голы: Саппинен, 45+6 (пен.), Аниер, 86 – Теума, 51 (пен.)
- 21 сентября в перенесенном матче 2-го тура Лиги наций сборная Украины по футболу уступила Шотландии.
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