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Лига наций: результаты всех матчей 22 сентября

23 сентября, 2022 пятница
05:44
Спорт

В четверг, 22 сентября, были сыграны 10 матчей Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига наций

5-й тур

22 сентября

Дивизион А

Бельгия - Уэльс 2:1

Голы: Де Брюйне, 10, Бачуай, 37 – Мур, 50

Польша – Нидерланды 0:2

Голы: Гакпо, 13, Бергвейн, 60

Франция – Австрия 2:0

Голы: Мбаппе, 56, Жира, 65

Хорватия – Дания 2:1

Голы: Соса, 49, Майер, 79 - Эриксен, 77

Дивизион C

Казахстан – Беларусь 2:1

Голы: Габышев, 29, Зайнутдинов, 79 - Савицкий, 45+3

Литва – Фарерские острова 1:1

Голы: Сливка, 41 - Андреасен, 22

Словакия – Азербайджан 1:2

Голы: Йирка, 90+3 (пен.) - Дадашов, 44, Хагверди, 90+5

Турция – Люксембург 3:3

Голы: Ундер, 16 (пен.), Шано, 39 (авт.), Юксек, 87 – Де Граса, 8, Синани, 37, Жерсон, 69

Дивизион D

Латвия – Молдова 1:2

Голы: Икауньекс, 55 – Ревенко, 26, Николаеску, 45

Лихтенштейн – Андорра 0:2

Голы: Убах, 4, Сервос, 80

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Микола Княжицький
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