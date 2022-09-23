Лига наций: результаты всех матчей 22 сентября
В четверг, 22 сентября, были сыграны 10 матчей Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
5-й тур
22 сентября
Дивизион А
Бельгия - Уэльс 2:1
Голы: Де Брюйне, 10, Бачуай, 37 – Мур, 50
Польша – Нидерланды 0:2
Голы: Гакпо, 13, Бергвейн, 60
Франция – Австрия 2:0
Голы: Мбаппе, 56, Жира, 65
Хорватия – Дания 2:1
Голы: Соса, 49, Майер, 79 - Эриксен, 77
Дивизион C
Казахстан – Беларусь 2:1
Голы: Габышев, 29, Зайнутдинов, 79 - Савицкий, 45+3
Литва – Фарерские острова 1:1
Голы: Сливка, 41 - Андреасен, 22
Словакия – Азербайджан 1:2
Голы: Йирка, 90+3 (пен.) - Дадашов, 44, Хагверди, 90+5
Турция – Люксембург 3:3
Голы: Ундер, 16 (пен.), Шано, 39 (авт.), Юксек, 87 – Де Граса, 8, Синани, 37, Жерсон, 69
Дивизион D
Латвия – Молдова 1:2
Голы: Икауньекс, 55 – Ревенко, 26, Николаеску, 45
Лихтенштейн – Андорра 0:2
Голы: Убах, 4, Сервос, 80
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