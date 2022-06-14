Лига наций: расписание матчей и трансляций вторника
Во вторник, 14 июня, состоятся матчи 4-го тура группового раунда Лиги наций, Украина сыграет в Лодзи с Ирландией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
4-й тур
14 июня
Дивизион A
21:45 - Англия - Венгрия
21:45 Нидерланды Уэльс
21:45 Германия - Италия - прямая трансляция на телеканале Футбол 2
21:45 - Польша - Бельгия
Дивизион B
19:00 Армения Шотландия Футбол 2
21:45 – Босния и Герцеговина – Финляндия
21:45 - Румыния - Черногория
21:45 Украина - Ирландия - Футбол 1 и Индиго
Дивизион C
21:45 – Люксембург – Фареры
21:45 Турция Литва
Дивизион D
19:00 – Молдова – Андорра
21:45 Лихтенштейн - Латвия
- 8 июня в Дублине сборная Украины выиграла у Ирландии 1:0.
- 11 июня Украина разгромила у Лодзи Армению со счетом 3:0.
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