Лига наций: расписание матчей и трансляций воскресенья
В воскресенье, 12 июня, будут сыграны очередные матчи 3-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
3-й тур
11 июня
Дивизион А
21:45 Испания – Чехия. Трансляция – "Футбол 2"
21:45 Швейцария – Португалия. Трансляция – "Футбол 1"
Дивизион B
19:00 Норвегия – Швеция. Трансляция – "Футбол 2"
21:45 Словения – Сербия
Дивизион C
16:00 Северная Ирландия – Кипр. Трансляция – "Футбол 2"
19:00 Грузия – Болгария
19:00 Северная Македония – Гибралтар
21:45 Греция – Косово
Дивизион D
21:45 Мальта – Сан-Марино
- 11 июня сборная Украины победила Армению в 3 туре Лиги наций.
- В другом матче Англия и Италия сыграли вничью 0:0.
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