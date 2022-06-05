Лига наций: расписание матчей и трансляций воскресенья

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.

Лига наций

Дивизион А. 2-й тур

5 июня

21:45 Португалия – Швейцария. Трансляция – "Футбол 1"

21:45 Чехия – Испания

Дивизон B

21:45 Сербия – Словения

21:45 Швеция – Норвегия

Дивизион C

19:00 Гибралтар – Северная Македония.

19:00 Кипр – Северная Ирландия.

21:45 Болгария – Грузия

21:45 Косово – Греция

Дивизион D

16:00 Сан-Марино – Мальта. Трансляция – "Футбол 2"

5 июня в 1 туре Лиги наций сборная Венгрии по футболу неожиданно победила Англию.

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