Лига наций: расписание матчей и трансляций воскресенья
В воскресенье, 5 июня, будут сыграны стартовые матчи 2-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.
Лига наций
Дивизион А. 2-й тур
5 июня
21:45 Португалия – Швейцария. Трансляция – "Футбол 1"
21:45 Чехия – Испания
Дивизон B
21:45 Сербия – Словения
21:45 Швеция – Норвегия
Дивизион C
19:00 Гибралтар – Северная Македония.
19:00 Кипр – Северная Ирландия.
21:45 Болгария – Грузия
21:45 Косово – Греция
Дивизион D
16:00 Сан-Марино – Мальта. Трансляция – "Футбол 2"
- 5 июня в 1 туре Лиги наций сборная Венгрии по футболу неожиданно победила Англию.
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