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Лига наций: расписание матчей и трансляций субботы

11 июня, 2022 суббота
07:15
Спорт

В субботу, 11 июня, будут сыграны очередные матчи 3-го тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига наций

3-й тур

11 июня

Дивизион А

21:45 Англия – Италия. Трансляция – "Футбол 2"

21:45 - Нидерланды - Польша

21:45 Венгрия – Германия. Трансляция – "Футбол 1"

21:45 Уэльс – Бельгия

Дивизион B

16:00 Украина – Армения. Трансляция - "Футбол 1" и "Индиго ТВ"

19:00 Ирландия – Шотландия. Трансляция – "Футбол 1"

21:45 Румыния – Финляндия

21:45 Албания – Израиль

Дивизион C

19:00 Фарерские острова – Литва. Трансляция – "Футбол 2"

21:45 Люксембург – Турция

Дивизион D

19:00 Молдова – Латвия

21:45 Андорра – Лихтенштейн

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