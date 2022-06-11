Лига наций: расписание матчей и трансляций субботы
В субботу, 11 июня, будут сыграны очередные матчи 3-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
3-й тур
11 июня
Дивизион А
21:45 Англия – Италия. Трансляция – "Футбол 2"
21:45 - Нидерланды - Польша
21:45 Венгрия – Германия. Трансляция – "Футбол 1"
21:45 Уэльс – Бельгия
Дивизион B
16:00 Украина – Армения. Трансляция - "Футбол 1" и "Индиго ТВ"
19:00 Ирландия – Шотландия. Трансляция – "Футбол 1"
21:45 Румыния – Финляндия
21:45 Албания – Израиль
Дивизион C
19:00 Фарерские острова – Литва. Трансляция – "Футбол 2"
21:45 Люксембург – Турция
Дивизион D
19:00 Молдова – Латвия
21:45 Андорра – Лихтенштейн
- 7 июня во 2-м туре Лиги наций сборная Италии победила Венгрию.
- 9 июня сборная Португалии по футболу оказалась сильнее Чехии в 3-м туре Лиги наций.
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