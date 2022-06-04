Лига наций: расписание матчей и трансляций субботы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.

Лига наций

Дивизион А. 1-й тур

4 июня

19:00 Венгрия – Англия. Трансляция – "Футбол 2"

21:45 Италия – Германия. Трансляция – "Футбол 1"

Дивизон B

16:00 Армения – Ирландия. Трансляция – "Футбол 2"

19:00 Финляндия – Босния и Герцеговина. Трансляция – "Футбол 1"

21:45 Черногория – Румыния. Трансляция – "Футбол 2"

Дивизион C

19:00 Литва – Люксембург

21:45 Турция – Фарерские острова

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