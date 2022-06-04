Лига наций: расписание матчей и трансляций субботы
В субботу, 4 июня, будут сыграны еще семь матчей 1-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.
Лига наций
Дивизион А. 1-й тур
4 июня
19:00 Венгрия – Англия. Трансляция – "Футбол 2"
21:45 Италия – Германия. Трансляция – "Футбол 1"
Дивизон B
16:00 Армения – Ирландия. Трансляция – "Футбол 2"
19:00 Финляндия – Босния и Герцеговина. Трансляция – "Футбол 1"
21:45 Черногория – Румыния. Трансляция – "Футбол 2"
Дивизион C
19:00 Литва – Люксембург
21:45 Турция – Фарерские острова
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