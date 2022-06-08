Лига наций: расписание матчей и трансляций среды
В среду, 8 июня, будут сыграны 4 матча Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
2-й тур
8 июня
Дивизион А
21:45 Бельгия – Польша. Трансляция – "Футбол 2"
21:45 Уэльс – Нидерланды
Дивизион B
21:45 Ирландия – Украина. Трансляция - "Футбол 1" и "Индиго ТВ"
21:45 Шотландия – Армения
- 7 июня во 2 туре Лиги наций сборная Италии победила Венгрию.
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