Лига наций: расписание матчей и трансляций пятницы
Сегодня, 10 июня, будут сыграны очередные матчи 3-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
3-й тур
10 июня
Дивизион А
21:45 Австрия – Франция. Трансляция – "Футбол 1"
21:45 Дания – Хорватия. Трансляция – "Футбол 2"
Дивизион B
21:45 Албания – Израиль
Дивизион C
19:00 Азербайджан – Словакия. Трансляция – "Футбол 2"
21:45 Беларусь – Казахстан
Дивизион D
19:00 Молдова – Латвия. Трансляция – "Футбол 1"
21:45 Андорра – Лихтенштейн
- 7 июня во 2 туре Лиги наций сборная Италии победила Венгрию.
- 9 июня сборная Португалии по футболу оказалась сильнее Чехии в 3-м туре Лиги наций.
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