Лига наций: расписание матчей и трансляций пятницы
Сегодня, 3 июня, будут сыграны семь матчей 1-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.
Лига наций
Дивизион А. 1-й тур
3 июня
21:45 Бельгия – Нидерланды. Трансляция – "Футбол 1"
21:45 Франция – Дания. Трансляция – "Футбол 2"
21:45 Хорватия – Австрия
Дивизон C
17:00 Казахстан – Азербайджан. Трансляция – "Футбол 2"
21:45 Беларусь - Словакия (Нейтральное поле)
Дивизион D
19:00 Латвия – Андорра. Трансляция – "Футбол 1"
21:45 Лихтенштейн – Молдова
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