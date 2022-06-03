Лига наций: расписание матчей и трансляций пятницы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.

Лига наций

Дивизион А. 1-й тур

3 июня

21:45 Бельгия – Нидерланды. Трансляция – "Футбол 1"

21:45 Франция – Дания. Трансляция – "Футбол 2"

21:45 Хорватия – Австрия

Дивизон C

17:00 Казахстан – Азербайджан. Трансляция – "Футбол 2"

21:45 Беларусь - Словакия (Нейтральное поле)

Дивизион D

19:00 Латвия – Андорра. Трансляция – "Футбол 1"

21:45 Лихтенштейн – Молдова

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