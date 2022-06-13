Лига наций: расписание матчей и трансляций понедельника
В понедельник, 13 июня, состоятся матчи 4-го тура группового раунда Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
4-й тур
13 июня
Дивизион A
21:45 Франция Хорватия прямая трансляция на Футбол 2
21:45 Дания Австрия Футбол 1
Дивизион B
21:45 - Исландия - Израиль
Дивизион C
17:00 Казахстан - Словакия, Футбол 2
19:00 – Азербайджан – Беларусь, Футбол.
- 11 июня сборная Украины победила Армению в 3 туре Лиги наций.
- 12 июня, в 4-м туре Лиги наций, сборная Португалии уступила в гостях Швейцарии.
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