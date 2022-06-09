Лига наций: расписание матчей и трансляций четверга
В четверг, 9 июня, будут сыграны стартовые матчи 3-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
3-й тур
9 июня
Дивизион А
21:45 Португалия – Чехия. Трансляция – "Футбол 1"
21:45 Швейцария – Испания. Трансляция – "Футбол 2"
Дивизион B
21:45 Норвегия – Словения
21:45 Швеция – Сербия
Дивизион C
21:45 Гибралтар – Болгария
21:45 Греция – Кипр
21:45 Косово – Северная Ирландия
21:45 Северная Македония – Грузия
Дивизион D
21:45 Мальта – Эстония
- 7 июня во 2 туре Лиги наций сборная Италии победила Венгрию.
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