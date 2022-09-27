Лига наций: расписание матчей и трансляций 27 сентября
Во вторник, 27 сентября, сборные Португалии и Испании определят последнего финалиста Лиги наций, а Украина сыграет против Шотландии за место в высшем дивизионе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Португалия перед домашним матчем против Испании лидирует в группе 2 высшего дивизиона с 10 очками. Испания имеет 8 пунктов и идет второй.
Ранее в финальную часть Лиги наций вышли Нидерланды, Хорватия и Италия.
Сборная Украины сыграет последний матч Лиги наций 27 сентября против Шотландии в Кракове. В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A. При любом другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.
Лига наций
6-й тур
27 сентября
Дивизион A
21:45 Португалия - Испания
21:45 Швейцария Чехия
Дивизион B
21:45 Албания – Исландия
21:45 Ирландия – Армения
21:45 Норвегия – Сербия
21:45 Украина – Шотландия, прямая трансляция на ICTV
21:45 Швеция – Словения
Дивизион C
21:45 Греция – Северная Ирландия
21:45 Косово – Кипр
Прямые трансляции матчей на Megogo
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25 сентября сборные Нидерландов и Хорватии стали первыми участниками финального турнира Лиги наций. 26 сентября сборная Италии победила Венгрию и также вышла в "финал четырех".
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