Об этом сообщает Еспресо.TV.

Португалия перед домашним матчем против Испании лидирует в группе 2 высшего дивизиона с 10 очками. Испания имеет 8 пунктов и идет второй.

Ранее в финальную часть Лиги наций вышли Нидерланды, Хорватия и Италия.

Сборная Украины сыграет последний матч Лиги наций 27 сентября против Шотландии в Кракове. В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A. При любом другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.

Лига наций

6-й тур

27 сентября

Дивизион A

21:45 Португалия - Испания

21:45 Швейцария Чехия

Дивизион B

21:45 Албания – Исландия

21:45 Ирландия – Армения

21:45 Норвегия – Сербия

21:45 Украина – Шотландия, прямая трансляция на ICTV

21:45 Швеция – Словения

Дивизион C

21:45 Греция – Северная Ирландия

21:45 Косово – Кипр

Прямые трансляции матчей на Megogo

25 сентября сборные Нидерландов и Хорватии стали первыми участниками финального турнира Лиги наций. 26 сентября сборная Италии победила Венгрию и также вышла в "финал четырех".

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