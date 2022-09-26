Об этом сообщает Еспресо.TV.

Перед решающим туром в группе 3 высшего дивизиона Германия и Англия упустили шансы на выход в финальный турнир Лиги наций. Немцы имеют 6 очков и уходят третьими, а англичане с 2 пунктами потеряли уже вылетевших в дивизион B.

Финалиста в Будапеште определят Венгрия, лидирующая с 10 очками, и Италия, имеющая 8 баллов.

Сборная Украины сыграет последний матч Лиги наций 27 сентября против Шотландии в Кракове. В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A. При любом другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.

Лига наций

6-й тур

26 сентября

Дивизион A

21:45 - Англия - Германия

21:45 - Венгрия - Италия

Дивизион B

21:45 - Румыния - Босния и Герцеговина.

21:45 – Черногория – Финляндия

Дивизион С

21:45 - Гибралтар - Грузия

21:45 – Северная Македония – Болгария

Дивизион D

21:45 Сан-Марино - Эстония

Прямые трансляции матчей на Megogo

25 сентября сборные Нидерландов и Хорватии стали первыми участниками финального турнира Лиги наций.

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