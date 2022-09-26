Лига наций: расписание матчей и трансляций 26 сентября
В понедельник, 26 сентября, в 6-м туре Лиги наций сборная Англии принимает Германию, а Венгрия играет с Италией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Перед решающим туром в группе 3 высшего дивизиона Германия и Англия упустили шансы на выход в финальный турнир Лиги наций. Немцы имеют 6 очков и уходят третьими, а англичане с 2 пунктами потеряли уже вылетевших в дивизион B.
Финалиста в Будапеште определят Венгрия, лидирующая с 10 очками, и Италия, имеющая 8 баллов.
Сборная Украины сыграет последний матч Лиги наций 27 сентября против Шотландии в Кракове. В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A. При любом другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.
Лига наций
6-й тур
26 сентября
Дивизион A
21:45 - Англия - Германия
21:45 - Венгрия - Италия
Дивизион B
21:45 - Румыния - Босния и Герцеговина.
21:45 – Черногория – Финляндия
Дивизион С
21:45 - Гибралтар - Грузия
21:45 – Северная Македония – Болгария
Дивизион D
21:45 Сан-Марино - Эстония
Прямые трансляции матчей на Megogo
- 25 сентября сборные Нидерландов и Хорватии стали первыми участниками финального турнира Лиги наций.
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