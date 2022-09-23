Лига наций: расписание матчей и трансляций 23 сентября
В пятницу, 23 сентября, будут сыграны 7 матчей 5-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
5-й тур
23 сентября
Дивизион А
21:45 Италия – Англия
21:45 Германия – Венгрия
Дивизион B
21:45 Босния и Герцеговина – Черногория
21:45 Финляндия – Румыния
Дивизион C
19:00 Грузия – Северная Македония
21:45 Болгария – Гибралтар
Дивизион D
19:00 Эстония – Мальта
Транслятор - медиа-сервис Megogo
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.75
Покупка 40.75Продажа 41.81
-
EUR
Покупка 39.93Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное