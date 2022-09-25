Лига наций: расписание матчей 25 сентября
В воскресенье, 25 сентября, будут сыграны 10 матчей 6-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
6-й тур
25 сентября
Дивизион А
21:45 Австрия – Хорватия
21:45 Дания – Франция
21:45 Нидерланды – Бельгия
21:45 Уэльс – Польша
Дивизион C
19:00 Азербайджан – Казахстан
19:00 Словакия – Беларусь
21:45 Люксембург – Литва
21:45 Фарерские острова – Турция
Дивизион C
16:00 Андорра – Латвия
16:00 Молдова – Лихтенштейн
Транслятор - медиасервис Megogo
- 23 сентября сборная Грузии одолела Северную Македонию и досрочно вышла в дивизион B.
- 24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5 туре Лиги наций.
- В другом матче сборная Португалии разгромила Чехию.
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