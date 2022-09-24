Лига наций: расписание матчей 24 сентября
В субботу, 24 сентября, будут сыграны 8 матчей 5-го тура Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
5-й тур
23 сентября
Дивизион А
21:45 Испания – Швейцария
21:45 Чехия – Португалия
Дивизион B
16:00 Армения – Украина
19:00 Словакия – Норвегия
21:45 Израиль – Албания
21:45 Сербия – Швеция
21:45 Ирландия – Шотландия
Дивизион C
19:00 Северная Ирландия – Косово.
21:45 Кипр - Греция
Транслятор - медиасервис Megogo
- 21 сентября в перенесенном матче 2-го тура Лиги наций сборная Украины по футболу уступила Шотландии.
- 23 сентября сборная Грузии одолела Северную Македонию и досрочно вышла в дивизион B
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное