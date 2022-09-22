Лига наций: расписание матчей 22 сентября
В четверг, 22 сентября, будут сыграны 10 матчей Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
5-й тур
22 сентября
Дивизион А
21:45 Бельгия - Уэльс
21:45 Польша – Нидерланды
21:45 Франция – Австрия
21:45 Хорватия – Дания
Дивизион C
17:00 Казахстан – Беларусь
21:45 Литва - Фарерские острова
21:45 Словакия – Азербайджан
21:45 Турция – Люксембург
Дивизион D
19:00 Латвия – Молдова
21:45 Лихтенштейн – АндорраТранслятор - медиа-сервис Megogo
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