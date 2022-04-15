Лига наций: появился обновленный календарь матчей для сборной Украины
Четыре матча сборной Украины в Лиге наций были перенесены в связи с российской агрессией
Об этом сообщает УАФ.
В новом сезоне Лиги наций сборная Украины сыграет во втором по силе дивизионе – B.
Интересно, что через две недели сборная Украины может провести официальных 5 матчей. 1 июня команду Петракова ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится поединок против Уэльса.
После этого, в период с 8 по 14 июня – 3 матча Лиги наций – против Ирландии (дважды) и Армении.
Календарь Лиги наций:
8 июня: Ирландия – Украина
11 июня: Украина – Армения
14 июня: Украина – Ирландия
21 сентября: Шотландия – Украина
24 сентября: Армения – Украина
27 сентября: Украина – Шотландия
- Украина перед стыковым матчем с Шотландией планирует сыграть с чемпионами мира.
- 14 апреля была названа официальная дата матча Украина - Шотландии в рамках отбора на ЧМ-2022.
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