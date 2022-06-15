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Лига наций: Петраков назвал главную причину потери очков в матче с Ирландией

15 июня, 2022 среда
09:28
Спорт

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что его команда сыграла вничью 1:1 с Ирландией в Лиге наций из-за усталости

Об этом сообщает Футбол 1 .

"Ребята – молодцы. Дотянули до конца, хотя уже не хватало сил. Это пятая игра, поэтому я им спасибо очень. Долгий сбор и ребята устали. Все переболели, по два-три дня была температура. С чем я связываю высокий брак в первом тайме? Усталость, все усталость. От ирландцев я ожидал такой игры, они были свежее нас, это было видно. Хорошо, что отыгрались", - сказал Петраков.

Он добавил, что на ход игры также повлияли травмы Руслана Малиновского и Виталия Миколенко, которых пришлось заменить.

"Малиновский не мог дальше играть, ему забили кость. Матвиенко тоже попросил замену – у него колени. В общем, я доволен, как ребята играли. Передаем привет нашим болельщикам в Украине, ВСУ – мы играли для вас. Что-то не получилось, но ребята отдали. все силы, сделали все возможное. Уже в сентябре будем дальше смотреть, как действовать. Мы на первом месте в Лиге наций передохнем, посмотрим, когда стартует чемпионат, и там будем двигаться дальше", - подытожил Петраков.

Сейчас у украинцев 7 очков и возглавляют группу 1 в дивизионе B. Шотландия набрала 6 пунктов, Ирландия - 4. В Армении 3 балла и последняя позиция.

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Сборная Украины
сборная Ирландии
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