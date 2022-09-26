Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 6-м туре в дивизионе A Хорватия победила Австрию (3:1) и выиграла соревнования в группе 1. Нидерланды обыграли Бельгию (1:0) и заняли первое место в квартете 4. Еще два участника "финала четырех" определятся 26 и 27 сентября.

Сборная Украины сыграет последний матч Лиги наций 27 сентября против Шотландии в Кракове. В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A, при другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.

Лига наций

6-й тур

25 сентября

Дивизион А

Австрия – Хорватия 1:3

Голы : Баймгартнер, 9 - Модрич, 6, Левая, 69, Ловрен, 72

Дания – Франция 2:0

Голы : Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39

Нидерланды – Бельгия 1:0

Гол : Ван Дейк, 73

Уэльс – Польша 0:1

Гол : Свидерский, 58

Дивизион C

Азербайджан - Казахстан 3:0

Голы : Марочкин, 67, Озобыч, 74, Нуриев, 90+1

Удаление : Алип, 35 (Казахстан)

Словакия – Беларусь 1:1

Голы : Зреляк, 65 - Бахар, 45

Люксембург - Литва 1:0

Гол : Жерсон Родригес, 88

Фарерские острова - Турция 2:1

Голы : Давидсен, 51, Эдмундссон, 59 - Гюрлер, 89

Дивизион D

Андорра – Латвия 1:1

Голы : Росас Убах, 88 - Гутковскис, 50

Молдова – Лихтенштейн 2:0

Голы : Стине, 90+2, 90+4

24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5 туре Лиги наций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb