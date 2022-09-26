Лига наций: определились первые финалисты турнира
В воскресенье, 25 сентября, сборные Нидерландов и Хорватии по футболу стали первыми участниками финального турнира Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 6-м туре в дивизионе A Хорватия победила Австрию (3:1) и выиграла соревнования в группе 1. Нидерланды обыграли Бельгию (1:0) и заняли первое место в квартете 4. Еще два участника "финала четырех" определятся 26 и 27 сентября.
Сборная Украины сыграет последний матч Лиги наций 27 сентября против Шотландии в Кракове. В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A, при другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.
Лига наций
6-й тур
25 сентября
Дивизион А
Австрия – Хорватия 1:3
Голы : Баймгартнер, 9 - Модрич, 6, Левая, 69, Ловрен, 72
Дания – Франция 2:0
Голы : Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39
Нидерланды – Бельгия 1:0
Гол : Ван Дейк, 73
Уэльс – Польша 0:1
Гол : Свидерский, 58
Дивизион C
Азербайджан - Казахстан 3:0
Голы : Марочкин, 67, Озобыч, 74, Нуриев, 90+1
Удаление : Алип, 35 (Казахстан)
Словакия – Беларусь 1:1
Голы : Зреляк, 65 - Бахар, 45
Люксембург - Литва 1:0
Гол : Жерсон Родригес, 88
Фарерские острова - Турция 2:1
Голы : Давидсен, 51, Эдмундссон, 59 - Гюрлер, 89
Дивизион D
Андорра – Латвия 1:1
Голы : Росас Убах, 88 - Гутковскис, 50
Молдова – Лихтенштейн 2:0
Голы : Стине, 90+2, 90+4
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24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5 туре Лиги наций.
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