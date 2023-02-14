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OPINION

Лига наций, ООН?.. Что дальше?

Игорь Гулик
14 февраля, 2023 вторник
20:01
Мнение

Если кому-то когда-нибудь понадобится меткая метафора для слова "неповоротливость", то, несомненно, лучшим примером может стать ООН образца 2022-23 годов

Судите сами: чем вам не мем, досадный, даже грустно-гротескный, но какой уже есть.

Сегодня Bloomberg сообщил , что страны НАТО готовят секретные инструкции на случай участия блока в конфликте, при котором союзники должны защищать друг друга по статье 5. В результате России в Украине, конечно.

Сегодня же норвежская разведка заявила о том, что Россия впервые за последние 30 лет начала развертывать в Балтийском море корабли, вооруженные тактическим ядерным оружием.

В конце концов, сегодня в девятый раз в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", после которого председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил , что Россия "уже проиграла. Россия платит огромную цену на поле боя . Для Путина это была война выбора".

И только (!) сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал о необходимости реформирования этого международного института. Институции, которая, по умолчанию, должна была первой отреагировать на беспрецедентный для XXI века акт агрессии в центре Европы еще год назад. Институции, в Совбезе которой до сих пор надменно заседает представитель агрессора и разрушитель нынешнего мирового порядка.

Лишь (!) сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал о необходимости реформирования этого международного института. Институции, которая, по умолчанию, должна была первой отреагировать на беспрецедентный для XXI века акт агрессии в центре Европы еще год назад

Конечно, Гутерреш вынужден был признать, что коллективные механизмы решения глобальных проблем не соответствуют масштабу вызовов. Очевидно, что программа реформы, после которой ООН станет, по замыслу ее генсека, "ООН 2.0", призвана устранить то, о чем говорят не только дипломаты, но и те, кого не устраивает яловость этой структуры.

Но я задаю себе несколько вопросов, на которые пока нет ответа.

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Вопрос первый. Неужели "реформа" ООН назрела не из-за несостоятельности организации вовремя и радикально реагировать на вызовы, особенно на милитарные конфликты? Ведь давайте посмотрим, сколько войн (мелких и больших) мы пережили только за последнее десятилетие. И, в принципе, если уж очень придирчиво взглянуть на них, то обязательно просматривается участие в них России.

Или, может, Гутерреша больше пугает судьба Лиги наций, которую распустили сразу же после Второй мировой войны как раз по тем же причинам – неспособность выполнять функции, предусмотренные уставом.

Может, Гутерреша больше пугает судьба Лиги наций, которую распустили сразу же после Второй мировой войны как раз по тем же причинам – неспособность выполнять функции, предусмотренные уставом

Вопрос второй. Как представляет генеральный секретарь ООН трансформацию этого института в "ООН 2.0" с участием России? О том, что ерефия заняла место в Совбезе незаконно, мошеннически, коррумпировав высоких представителей международного сообщества, в частности Секретариат ООН, — писано-переписано. И рассказано, среди прочего, и с трибуны самой Организации украинским представителем Сергеем Кислицей. Неужели в обновленную ООН протянут мумию путинской империи, и она в дальнейшем будет портить атмосферу этого, надеюсь, модерного и самодостаточного международного органа?

Если же замысел заключается в другом, то не стоило ли бы в начале реформирования выгнать московитов из представительного зала форума народов, и заставить их (хоть на бумаге) прислушаться к резолюциям, спасенным от русских вето?

Вопрос третий, и, пожалуй, очень контроверсионный. На днях Польша решила очистить свое внешнеполитическое ведомство от выпускников "МГИМО" (Московского государственного института международных отношений.Авт.). По понятным, думаю, причинам. Ведь обычно обучение в этой "дипломатической", с позволения сказать, "академии" почти автоматически означало вербовку представителями КГБ-ФСБ.

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Кадры для дипломатических служб чуть ли не полмира (Африка, Азия, Латинская Америка) "ковались" в аудиториях московского вуза. Сколько "птичек" из гнезда "МГИМО" представляют свои страны в структурных подразделениях ООН?

А кадры для дипломатических служб чуть ли не полмира (Африка, Азия, Латинская Америка) "ковались" именно в аудиториях этого вуза. Сколько "птичек" из гнезда "МГИМО" представляют свои страны в структурных подразделениях ООН?

Учитывая вышеизложенное, осмелюсь высказать категоричное мнение. ООН в ее нынешнем формате не поможет ни одна "реформа". Следует думать над созданием новой структуры, без того инфантильно-безразличного, даже циничного конформизма со злом. С учетом новых реалий мира: проигравшей, демонтированной России. Мира, который сформулирует эффективные предохранители войн, геноцида. Без "спесивости", "избранности" для одних и заранее определенной роли жертв для других.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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