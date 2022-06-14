Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Из футболистов, которые сейчас находятся в расположении сборной Украины, в официальную заявку на матч с Ирландией не попали Александр Пихаленок и Роман Яремчук, который накануне пропустил тренировку из-за проблем с голеностопом.

Украина будет принимать Ирландию в польском городе Лодзь, матч начнется в 21:45.

Сейчас у украинцев 6 очков и возглавляют группу 1 в дивизионе B. Ирландия, Шотландия и Армения набрали по 3 пункта.

Официальная заявка сборной Украины на матч с Ирландией

1. Андрей Лунин, 2. Валерий Бондарь, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Данило Игнатенко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Данило Сикан, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбык, 13. Илья Забарный, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Сирота, 19. Эдуард Соболь, 20. Александр Зубков, 21. 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

8 июня в Дублине сборная Украины выиграла у Ирландии 1:0.

11 июня Украина разгромила у Лодзи Армению со счетом 3:0.

Букмекеры считают сборную Украины фаворитом матча 4 тура Лиги наций против Ирландии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb