English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Спорт Лига наций: лидер сборной Украины не попал в состав на матч с Ирландией

Лига наций: лидер сборной Украины не попал в состав на матч с Ирландией

14 июня, 2022 вторник
11:37
Спорт

Форвард сборной Украины Роман Яремчук из-за травмы пропустит матч 4-го тура Лиги наций против Ирландии

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Из футболистов, которые сейчас находятся в расположении сборной Украины, в официальную заявку на матч с Ирландией не попали Александр Пихаленок и Роман Яремчук, который накануне пропустил тренировку из-за проблем с голеностопом.

Украина будет принимать Ирландию в польском городе Лодзь, матч начнется в 21:45.

Сейчас у украинцев 6 очков и возглавляют группу 1 в дивизионе B. Ирландия, Шотландия и Армения набрали по 3 пункта.

Официальная заявка сборной Украины на матч с Ирландией

1. Андрей Лунин, 2. Валерий Бондарь, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Данило Игнатенко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Данило Сикан, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбык, 13. Илья Забарный, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Сирота, 19. Эдуард Соболь, 20. Александр Зубков, 21. 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Сборная Украины
сборная Ирландии
Роман Яремчук
Читайте также:
Павел Латушко
13 июня, 2022 понедельник
В Беларусь в последнее время проникли 5 тыс. офицеров ЧВК "Вагнера" и военнослужащих РФ в гражданской одежде, - белорусский оппозиционер Латушко
окупант
13 июня, 2022 понедельник
"У пацанов уже крыша едет. Троих на дурку отправили": рашист о потерях на фронте, - разведка
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
13 июня, 2022 понедельник
На юге враг уже начал делать инженерные постройки, заботясь о своей безопасности. Колонка Сергея Згурца
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.26
    Покупка 34.26
    Продажа 35.13
  • EUR
    Покупка 35.65
    Продажа 36.92
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
14 июня
11:46
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 11-13 июня
11:45
Эксклюзив
ВСУ находятся в 30 км от Херсона, - политолог Молчанов
11:28
В Запорожье ДБР сообщило о подозрении в госизмене 8 правоохранителям-коллаборантам
11:24
Зеленский ответил на слова Байдена о "нежелании слышать предупреждение о российском вторжении"
11:23
Российским кораблем "Адмирал Макаров", с которого обстреливают Украину, руководит предатель из Винницкой области. Ему объявили подозрение
11:11
Эксклюзив
Угрозы оперативного оцепления наших войск в Северодонецке нет. Враг не контролирует пути коммуникаций, - боец "Легиона Свободы"
10:57
Только 1 из 10 российских оккупантов готов к столкновению с украинским войском, - перехват СБУ
10:51
Украина – Ирландия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций
10:45
В Чугуевском районе Харьковщины в результате обстрела пострадали двое детей, горел частный сектор
10:39
SWIFT
Самый большой банк России отключили от SWIFT
10:31
Виталий Портников
Все мы - заложники Путина
10:09
Эмбер Хьорд заявила, что судебный процесс между ней и актером Джонни Деппом был представлен "несправедливо"
10:01
Оккупанты открыли огонь по приграничью Шосткинского района, ГПСУ насчитала более 10 взрывов
10:00
Анонс
Контрнаступление на Херсонщине и как живут украинцы в оккупированных районах области
09:46
Последствия санкций и отсутствия опыта: даже при увеличении оборонного бюджета России возможно трудно пополнить резервы, - британская разведка
09:41
Мы потеряем все, если проигрываем в этой войне, – Зеленский отверг возможность территориальных уступок России
09:37
Исследователи обнаружили ДНК вируса обезьяньей оспы в сперме
09:16
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 32 500 военных, 179 вертолетов и 1434 танка
09:12
Эксклюзив
ВСУ успешно отбивают атаки врага на Славянск. Город надежно укреплен, - аналитик Defence Express
09:02
ВСУ сбили две вражеские ракеты, выпущенные из Крыма по Одесской области
09:01
Лига наций: расписание матчей и трансляций вторника
09:01
Россия нанесла авиаудары по Запорожью из штурмовика Су-25 и вертолетов Ми-8 и Ка-52
08:34
Лига наций: результаты всех матчей понедельника
08:22
Россияне обстреляли из "ураганов" две общины на Днепропетровщине
08:20
Украина – Ирландия: где и когда смотреть матч Лиги наций
08:19
Оккупанты обстреляли северодонецкие "Азот" и "Стеклопластик", разрушены дома во Врубовке, Тошковце и Лисичанске
07:18
Руслан Стефанчук
Украина готова пройти путь реформ для полноценного членства в ЕС, но стремится получить точку старта, - Стефанчук
07:18
Оккупанты штурмуют Северодонецк и пытаются закрепиться в центре города. Также они заминировали побережье реки Ингулец, - Генштаб ВСУ
07:09
Патрульные эвакуировали 32 мирных жителя из Приволья на Луганщине
06:42
США продолжат усиливать позиции Украины, чтобы она имела преимущество над врагом, - Белый дом
06:39
Турция строит газопровод к месторождению в акватории Черного моря
06:30
Сергей Згурец
Россия снимает технику с резервов и берет у Беларуси, танки Т-62 обеспечивают только численность бронетехники, - военный эксперт
06:14
Два крупнейших банка США приостановили сделки с российским госдолгом, - Bloomberg
06:08
Германия передаст Украине систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии
05:50
посольство США
США будут ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд, - Госдеп
05:27
Оккупанты устроили теракты ко "Дню России" в Мелитополе и Бердянске, - ISW
05:04
Мост в Северодонецке, сервис "выезд для мужчин" и списание долгов от коллаборантов. ЦПД обнародовал новые фейки роспропаганды
04:40
Байден продлил санкции США против Беларуси, введенные после "выборов" 2020 года
04:19
Это будет сигнал Путину, что он упустил все шансы вернуть Украину: Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Киеву статус кандидата в ЕС, - Politico
03:57
Молдова
Молдова может выйти из СНГ ради вступления в ЕС
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV