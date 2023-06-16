Лига наций: кто сыграет в финале турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч за третье место и финал Лиги наций пройдут 18 июня. Хорватия и Испания будут бороться за золотые медали, а Нидерланды и Италию ждет битва за "бронзу".

Начало финального поединка запланировано на 21:45. В 16:00 сыграют итальянцы и нидерландцы.

Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.