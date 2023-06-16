Лига наций: кто сыграет в финале турнира
В воскресенье, 18 мая Хорватия и Испания встретятся в финале футбольной Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч за третье место и финал Лиги наций пройдут 18 июня. Хорватия и Испания будут бороться за золотые медали, а Нидерланды и Италию ждет битва за "бронзу".
Начало финального поединка запланировано на 21:45. В 16:00 сыграют итальянцы и нидерландцы.
Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.
- Украина по итогам нынешнего розыгрыша Лиги наций осталась во втором дивизионе. Наша команда уступила в борьбе за путевку в сильнейшую лигу Шотландии, но опередила в группе Ирландию и Армению.
- 14 июня был сыгран первый полуфинал Лиги наций, где встречались Нидерланды и Хорватия.
- 15 июня Испания победила Италию во втором полуфинале.
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