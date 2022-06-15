Лига наций: как выглядит таблица группы сборной Украины после 4-х туров
За 3 матча сборная Украины набрала 7 очков и возглавляет группу 1 в дивизион B Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За три матча сборная Украины победила Ирландию (1:0) и Армению (3:0). Еще один матч с ирландцами закончился вничью 1:1. Поединок со Шотландией был перенесен.
Сейчас у украинцев 7 очков и они возглавляют группу 1 в дивизионе B. Шотландия набрала 6 пунктов, Ирландия - 4. В Армении 3 балла и последняя позиция в квартете.
Следующие матчи Лиги наций пройдут уже в сентябре этого года. Украину ждут две встречи против Шотландии и выездной матч против Армении.
- 8 июня в Дублине сборная Украины выиграла у Ирландии 1:0.
- 11 июня Украина разгромила у Лодзи Армению со счетом 3:0.
- 14 июня в 4-м туре Лиги наций по бирне Украины сыграла вничью против Ирландии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.28
Покупка 34.28Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.65Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное