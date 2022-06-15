Лига наций: как выглядит таблица группы сборной Украины после 4-х туров

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За три матча сборная Украины победила Ирландию (1:0) и Армению (3:0). Еще один матч с ирландцами закончился вничью 1:1. Поединок со Шотландией был перенесен.

Сейчас у украинцев 7 очков и они возглавляют группу 1 в дивизионе B. Шотландия набрала 6 пунктов, Ирландия - 4. В Армении 3 балла и последняя позиция в квартете.

Следующие матчи Лиги наций пройдут уже в сентябре этого года. Украину ждут две встречи против Шотландии и выездной матч против Армении.

8 июня в Дублине сборная Украины выиграла у Ирландии 1:0.

11 июня Украина разгромила у Лодзи Армению со счетом 3:0.

14 июня в 4-м туре Лиги наций по бирне Украины сыграла вничью против Ирландии.

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