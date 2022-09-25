Лига наций: как выглядит таблица группы сборной Украины перед решающим матчем турнира
После 5 тура Лиги наций сборная Украины занимает второе место в группе 1 второго дивизиона
Об этом сообщает Еспресо.TV
Украина победила Армению 5:0, набрала 10 очков и занимает второе место в группе 1 второго дивизиона Лиги наций. Армяне имеют 3 пункта и занимают четвертую позицию.
Шотландия в 5-м туре переиграла Ирландию и с 12 баллами - первая, Ирландия с 4 очками - третья.
Во вторник, 27 сентября, в решающем туре Украина сыграет против Шотландии в польском Кракове. Победитель группы в следующем сезоне сыграет в сильнейшем дивизионе Лиги наций, последняя команда вылетит в третье.
- 23 сентября сборная Грузии одолела Северную Македонию и досрочно вышла в дивизион B.
- 24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5 туре Лиги наций.
- В другом матче сборная Португалии разгромила Чехию.
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