Лига наций: как выглядит таблица группы сборной Украины перед решающим матчем турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV

Украина победила Армению 5:0, набрала 10 очков и занимает второе место в группе 1 второго дивизиона Лиги наций. Армяне имеют 3 пункта и занимают четвертую позицию.

Шотландия в 5-м туре переиграла Ирландию и с 12 баллами - первая, Ирландия с 4 очками - третья.

Во вторник, 27 сентября, в решающем туре Украина сыграет против Шотландии в польском Кракове. Победитель группы в следующем сезоне сыграет в сильнейшем дивизионе Лиги наций, последняя команда вылетит в третье.

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