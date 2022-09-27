Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч 6-го тура Украина – Шотландия, проходивший в Кракове, закончился со счетом 0:0. Для выхода в элитный дивизион Лиги наций Украине нужна была лишь победа, поэтому следующий розыгрыш турнира наша команда снова проведет в лиге B.

В этом сезоне Лиги наций сборная Украины заняла второе место в группе 1 дивизиона B. Наша команда набрала 11 очков, одержала 3 победы и 2 ничьих.

Победу в квартете B одержали игроки Шотландии, набравшие 13 очков. Следующий розыгрыш турнира они проведут в элитном дивизионе А.

Третье место заняла Ирландия, у британцев 7 очков. С тремя баллами в лигу С вылетели армяне.



Фото - Украинская ассоциация футбола

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