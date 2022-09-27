Лига наций: как выглядит итоговая турнирная таблица группы сборной Украины
Сборная Украины по футболу закончила текущий розыгрыш Лиги наций на второй позиции в 1-й группе дивизиона B
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч 6-го тура Украина – Шотландия, проходивший в Кракове, закончился со счетом 0:0. Для выхода в элитный дивизион Лиги наций Украине нужна была лишь победа, поэтому следующий розыгрыш турнира наша команда снова проведет в лиге B.
В этом сезоне Лиги наций сборная Украины заняла второе место в группе 1 дивизиона B. Наша команда набрала 11 очков, одержала 3 победы и 2 ничьих.
Победу в квартете B одержали игроки Шотландии, набравшие 13 очков. Следующий розыгрыш турнира они проведут в элитном дивизионе А.
Третье место заняла Ирландия, у британцев 7 очков. С тремя баллами в лигу С вылетели армяне.
Фото - Украинская ассоциация футбола
- 21 сентября Украина уступила Шотландии со счетом 0:3.
- 24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5 туре Лиги наций.
- 26 сентября Александр Петраков заявил, что не ведет переговоры с Украинской ассоциацией футбола о продлении контракта.
- Вечером 27 сентября сборная Украины по футболу сыграла вничью против Шотландии в 6-м туре Лиги наций.
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