Лига наций: итоги группового этапа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига А

В Лиге А победы в своих группах одержали Хорватия, Италия, Нидерланды и Испания. Эти команды и сыграют в финале четырех, где определят победителя Лиги наций.

В следующем сезоне в Лиге А также останутся Дания, Франция, Португалия, Швейцария, Венгрия, Германия, Бельгия и Польша – эти команды заняли в своих группах 2 и 3 места.

А вот в Лигу B вылетели Австрия, Чехия, Англия и Уэльс.

В этом дивизионе выступала сборная Украины, которая в итоге заняла второе место в своей группе вторую позицию, следующую Лигу наций также проведет в Лиге B.

Среди команд, выигравших в своих группах и в следующей Лиге наций, будут соревноваться в элитном дивизионе - Шотландия, Израиль, Босния и Герцеговина и Сербия.

Команды, подобно Украине остались в Лиге B - Ирландия, Исландия, Албания, Черногория, Норвегия и Словения.

В Лигу C вылетели Швеция, Румыния и Армения.

В Лиге B также играла Россия, но из-за войны рашисты были дисквалифицированы.

Лига C

Победу в своих квартетах одержали – Турция, Греция, Косово и Казахстан – они поднимутся в Лигу B.

В Лиге С остаются Люксембург, Фарерские острова, Косово, Северная Ирландия, Азербайджан, Словакия, Болгария и Северная Македония.

Команды-неудачники, которые проведут следующий сезон в самой низкой лиге D – Гибралтар, Беларусь, Кипр и Литва.

В этом дивизионе всего две группы. В квартете 1 торжествовала Латвия, а во 2 – Эстония. Эти сборные вышли в Лигу С.

В следующем сезоне Молдова, Андорра, Лихтенштейн, Мальта и Сан-Марино продолжат играть в самом низком европейском дивизионе.

По итогам группового этапа, лучшим бомбардиром Лиги наций стал норвежец Эрлинг Холанд, забивший 6 голов и отдавший 1 ассист.

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