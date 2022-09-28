Лига наций: итоги группового этапа
Во вторник, 27 сентября, были сыграны заключительные матчи группового этапа Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига А
В Лиге А победы в своих группах одержали Хорватия, Италия, Нидерланды и Испания. Эти команды и сыграют в финале четырех, где определят победителя Лиги наций.
В следующем сезоне в Лиге А также останутся Дания, Франция, Португалия, Швейцария, Венгрия, Германия, Бельгия и Польша – эти команды заняли в своих группах 2 и 3 места.
А вот в Лигу B вылетели Австрия, Чехия, Англия и Уэльс.
В этом дивизионе выступала сборная Украины, которая в итоге заняла второе место в своей группе вторую позицию, следующую Лигу наций также проведет в Лиге B.
Среди команд, выигравших в своих группах и в следующей Лиге наций, будут соревноваться в элитном дивизионе - Шотландия, Израиль, Босния и Герцеговина и Сербия.
Команды, подобно Украине остались в Лиге B - Ирландия, Исландия, Албания, Черногория, Норвегия и Словения.
В Лигу C вылетели Швеция, Румыния и Армения.
В Лиге B также играла Россия, но из-за войны рашисты были дисквалифицированы.
Лига C
Победу в своих квартетах одержали – Турция, Греция, Косово и Казахстан – они поднимутся в Лигу B.
В Лиге С остаются Люксембург, Фарерские острова, Косово, Северная Ирландия, Азербайджан, Словакия, Болгария и Северная Македония.
Команды-неудачники, которые проведут следующий сезон в самой низкой лиге D – Гибралтар, Беларусь, Кипр и Литва.Лига D
В этом дивизионе всего две группы. В квартете 1 торжествовала Латвия, а во 2 – Эстония. Эти сборные вышли в Лигу С.
В следующем сезоне Молдова, Андорра, Лихтенштейн, Мальта и Сан-Марино продолжат играть в самом низком европейском дивизионе.
По итогам группового этапа, лучшим бомбардиром Лиги наций стал норвежец Эрлинг Холанд, забивший 6 голов и отдавший 1 ассист.
- 21 сентября Украина уступила Шотландии со счетом 0:3.
- 24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5 туре Лиги наций.
- 26 сентября Александр Петраков заявил, что не ведет переговоры с Украинской ассоциацией футбола о продлении контракта.
- Вечером 27 сентября сборная Украины по футболу сыграла вничью против Шотландии в 6-м туре Лиги наций.
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