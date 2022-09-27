Об этом сообщает Еспресо.TV.

Италия в Будапеште победила Венгрию со счетом 2:0, набрала 11 очков, финишировала на первом месте в группе 3 высшего дивизиона и вышла в финал Лиги наций. Венгрия с 10 пунктами стала второй. Германия, в последнем туре сыгравшая вничью 3:3 с Англией, с 7 баллами финишировала третьей. Англичане набрали 3 пункта и вылетели во второй дивизион.

Италия стала третьим финалистом Лиги наций. Ранее право там сыграть получили Нидерланды и Хорватия.

Сборная Украины сыграет последний матч Лиги наций 27 сентября против Шотландии в Кракове. В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A. При любом другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.

Лига наций

6-й тур

26 сентября

Дивизион A

Англия – Германия 3:3

Голы : Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 - Гюндоган, 52, Гаверц, 67, 87

Венгрия – Италия 0:2

Голы : Распадори, 27, Димарко, 52

Дивизион B

Румыния – Босния и Герцеговина 4:1

Голы : Ман, 38, Пушкаш, 73,86, Рациу, 79 - Джеко, 77

Черногория – Финляндия 0:2

Голы : Антман, 47, Каллман, 53

Удаление : Томашевич, 17 (Босния и Герцеговина)

Дивизион С

Гибралтар - Грузия 1:2

Голы : Эннсли, 75 - Кварцхелия, 19, Цитаишвили, 48

Северная Македония – Болгария 0:1

Гол : Десподов, 50

Удаление : Тодорски, 14 (Северная Македония)

Дивизион D

Сан-Марино - Эстония 0:4

Голы : Аниер, 38, 78, Теннисте, 56, Саппинен, 66

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