Лига наций: Италия стала третьим финалистом турнира
В понедельник, 26 сентября, сборная Италии победила Венгрию и вышла в финальную часть Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Италия в Будапеште победила Венгрию со счетом 2:0, набрала 11 очков, финишировала на первом месте в группе 3 высшего дивизиона и вышла в финал Лиги наций. Венгрия с 10 пунктами стала второй. Германия, в последнем туре сыгравшая вничью 3:3 с Англией, с 7 баллами финишировала третьей. Англичане набрали 3 пункта и вылетели во второй дивизион.
Италия стала третьим финалистом Лиги наций. Ранее право там сыграть получили Нидерланды и Хорватия.
Сборная Украины сыграет последний матч Лиги наций 27 сентября против Шотландии в Кракове. В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A. При любом другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.
Лига наций
6-й тур
26 сентября
Дивизион A
Англия – Германия 3:3
Голы : Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 - Гюндоган, 52, Гаверц, 67, 87
Венгрия – Италия 0:2
Голы : Распадори, 27, Димарко, 52
Дивизион B
Румыния – Босния и Герцеговина 4:1
Голы : Ман, 38, Пушкаш, 73,86, Рациу, 79 - Джеко, 77
Черногория – Финляндия 0:2
Голы : Антман, 47, Каллман, 53
Удаление : Томашевич, 17 (Босния и Герцеговина)
Дивизион С
Гибралтар - Грузия 1:2
Голы : Эннсли, 75 - Кварцхелия, 19, Цитаишвили, 48
Северная Македония – Болгария 0:1
Гол : Десподов, 50
Удаление : Тодорски, 14 (Северная Македония)
Дивизион D
Сан-Марино - Эстония 0:4
Голы : Аниер, 38, 78, Теннисте, 56, Саппинен, 66
- 21 сентября Украина уступила Шотландии со счетом 0:3.
- 24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5 туре Лиги наций.
- 25 сентября сборные Нидерландов и Хорватии стали первыми участниками финального турнира Лиги наций.
- 26 сентября Александр Петраков заявил, что не ведет переговоры с Украинской ассоциацией футбола о продлении контракта.
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