Лига конференций. "Ворскла" одержала результативную победу в первом международном матче сезона
Подопечные Скрипника постоянно вели в счете, но удержать преимущество сумели только после третьего гола
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Ворскла – АИК 3:2
Голы : Руслан Степанюк 4, Юрий Козыренко 24, Артем Челядин 69 - Николас Стефанелли 17, Себастьян Ларссон 44
Ворскла : Дмитрий Потрошитель, Джоко Зайков, Игорь Пердута, Венсан Тилль (Фелипе Родригес 88), Руслан Степанюк, Денис Олейник, Сергей Яворский, Юрий Козыренко (Артем Челядин 65), Давид Пуцлин, Андрей Бацула, Марлисон
АИК : Биляль Хуссейн, Кристофер Нордфельдт, Юсафат Мендес (Микаэль Лустиг 75), Сотирис Папаяннопулос, Александер Милошевич, Себастьян Ларссон, Николас Стефанелли, Закари Эльбузеди (Амар Ахмед Вьюмьюмзимномьюмъмзимъмзимъмзим'имзимьомзим'омзим'омзим'емзим'минумин)
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