Лига конференций: список клубов, которые сыграют в новом турнире
После завершения квалификации определились все участники группового раунда Лиги конференций 2021/22
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В этом году фанаты впервые увидят вновь турнир УЕФА - Лига конференций. В групповом раунде будут соревноваться 32 команды, которые разделят на восемь групп.
Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.
После этого состоятся традиционные стадии плей-офф - 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.
Жеребьевка группового этапа состоится 27 августа. Начало в 14:30.
Украину на турнире представит луганская "Заря". "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию.
Все участники группового этапа Лиги конференций:
Нидерланды: "Витесс", "Фейеноорд", АЗ Алкмар
Израиль: "Маккаби" Тель-Авив, "Маккаби" Хайфа
Дания: "Копенгаген", "Раннерс"
Чехия: "Яблонец", "Славия" (Прага)
Кипр: "Анортосис", "Омония"
Англия: "Тоттенхэм" (Лондон)
Италия: "Рома"
Германия: "Унион" (Берлин)
Франция: "Ренн"
Бельгия: "Гент"
Украина: "Заря"
Швейцария: "Базель"
Австрия: ЛАСК
Греция: ПАОК
Сербия: "Партизан"
Словакия: "Слован" (Братислава)
Словения: "Мура"
Румыния: "ЧФР Клуж"
Норвегия: "Буде-Глимт"
Финляндия: ХИК
Казахстан: "Кайрат" (Алматы)
Болгария: ЦСКА (София)
Азербайджан: "Карабах"
Армения: "Алашкерт"
Эстония: "Флора"
Гибралтар: "Линкольн Ред Импс"
- 26 августа в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" снова проиграла венскому "Рапиду" .
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