Лига конференций: список клубов, которые сыграют в новом турнире

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В этом году фанаты впервые увидят вновь турнир УЕФА - Лига конференций. В групповом раунде будут соревноваться 32 команды, которые разделят на восемь групп.



Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.



После этого состоятся традиционные стадии плей-офф - 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.



Жеребьевка группового этапа состоится 27 августа. Начало в 14:30.



Украину на турнире представит луганская "Заря". "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию.



Все участники группового этапа Лиги конференций:



Нидерланды: "Витесс", "Фейеноорд", АЗ Алкмар



Израиль: "Маккаби" Тель-Авив, "Маккаби" Хайфа



Дания: "Копенгаген", "Раннерс"



Чехия: "Яблонец", "Славия" (Прага)



Кипр: "Анортосис", "Омония"



Англия: "Тоттенхэм" (Лондон)



Италия: "Рома"



Германия: "Унион" (Берлин)



Франция: "Ренн"



Бельгия: "Гент"



Украина: "Заря"



Швейцария: "Базель"



Австрия: ЛАСК



Греция: ПАОК



Сербия: "Партизан"



Словакия: "Слован" (Братислава)



Словения: "Мура"



Румыния: "ЧФР Клуж"



Норвегия: "Буде-Глимт"



Финляндия: ХИК



Казахстан: "Кайрат" (Алматы)



Болгария: ЦСКА (София)



Азербайджан: "Карабах"



Армения: "Алашкерт"



Эстония: "Флора"



Гибралтар: "Линкольн Ред Импс"

26 августа в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" снова проиграла венскому "Рапиду" .

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