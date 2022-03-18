Лига конференций: Состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жеребьевка проходила в Ньоне (Швейцария). Во время процедуры посев не использовался, а клубы из одной страны могли встретиться между собой.



Украинские фанаты смогут поддержать двух наших соотечественников, выступающих в чешской "Славии". Речь идет о Тарасе Качарабе и Максиме Таловерове.

В итоге сформировались следующие четвертьфинальные пары:



1. "Бодо-Глимт" (Норвегия) – "Рома" (Италия)



2. "Марсель" (Франция) – ПАОК (Греция)



3. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Славия" (Чехия)



4. "Лестер" (Англия) – ПСВ (Нидерланды)



В полуфинале встретятся победители пар 1 и 4, 3 и 2.

Матчи 1/4 финала пройдут 7 и 14 апреля. Полуфиналы пройдут 28 апреля и 5 мая.



Финал запланирован на 25 мая в Тиране (Албания).





Напомним, 18 марта состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb