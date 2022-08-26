Лига конференций: результаты жеребьевки группового этапа
Сегодня, 26 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций и своих соперников узнал СК "Днепр-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный представитель Украины в ЛК в этом году – СК "Днепр-1", вылетевших в этот турнир из квалификации Лиги Европы. На жеребьевке украинцы были в четвертой корзине.
После жеребьевки известно, что украинцы попали в группу E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).
Групповой турнир пройдет с 8 сентября по 3 ноября.
Результаты жеребьевки Лиги конференций
Группа А
"Истанбул" (Турция), "Фиорентина" (Италия), "Хартс" (Шотландия), РФШ (Латвия)
Группа В
"Вест Хэм" (Англия), "Стяуа" (Румыния), "Андерлехт" (Бельгия), "Силькеборг" (Дания)
Группа С
"Вильярреал" (Испания), "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль), "Аустрия" (Австрия), "Лех" (Польша)
Группа D
"Партизан" (Сербия), "Кельн" (Германия), "Ницца" (Франция), "Словацко" (Чехия)
Группа E
АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн), "Днепр-1" (Украина)
Группа F
"Гент" (Бельгия), "Мольде" (Норвегия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Юргорден" (Швеция)
Группа G
"Славия" Прага (Чехия), ЧФР (Румыния), "Сивасспор" (Турция), "Балкани" (Косово)
Группа Н
"Базель" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Жальгирис" (Литва), "Пюник" (Армения)(Турция)
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23 августа "Динамо" проиграло "Бенфике". Команда Мирчи Луческу вылетела из Лиги чемпионов и продолжит выступления на групповом раунде Лиги Европы.
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