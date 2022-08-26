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Лига конференций: результаты жеребьевки группового этапа

26 августа, 2022 пятница
19:20
Спорт

Сегодня, 26 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций и своих соперников узнал СК "Днепр-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный представитель Украины в ЛК в этом году – СК "Днепр-1", вылетевших в этот турнир из квалификации Лиги Европы. На жеребьевке украинцы были в четвертой корзине.

После жеребьевки известно, что украинцы попали в группу E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).

Групповой турнир пройдет с 8 сентября по 3 ноября.

Результаты жеребьевки Лиги конференций

Группа А

"Истанбул" (Турция), "Фиорентина" (Италия), "Хартс" (Шотландия), РФШ (Латвия)

Группа В

"Вест Хэм" (Англия), "Стяуа" (Румыния), "Андерлехт" (Бельгия), "Силькеборг" (Дания)

Группа С

"Вильярреал" (Испания), "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль), "Аустрия" (Австрия), "Лех" (Польша)

Группа D

"Партизан" (Сербия), "Кельн" (Германия), "Ницца" (Франция), "Словацко" (Чехия)

Группа E

АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн), "Днепр-1" (Украина)

Группа F

"Гент" (Бельгия), "Мольде" (Норвегия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Юргорден" (Швеция)

Группа G

"Славия" Прага (Чехия), ЧФР (Румыния), "Сивасспор" (Турция), "Балкани" (Косово)

Группа Н

"Базель" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Жальгирис" (Литва), "Пюник" (Армения)(Турция)

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Украина
Днепр
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