Лига конференций: результаты жеребьевки группового этапа

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В этом году фанаты впервые увидят новый турнир УЕФА - Лига конференций. В групповом раунде будут соревноваться 32 команды, которые будут разделены на восемь групп.



Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.



После этого состоятся традиционные стадии плей-офф - 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.



Украина на турнире представит "Заря". "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию.



Луганская команда сыграет в группе. "Заря" сыграет против итальянской "Ромы", болгарского ЦСКА и норвежского "Бодо-Глимт".



Лига конференций



Группа A



1. ЛАСК (Австрия)



2. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)



3. "Алашкерт" (Армения)



4. ХИК (Финляндия)

Группа B



1. "Гент" (Бельгия)



2. "Партизан" (Сербия)



3. "Флора" (Эстония)



4. "Анортосис" (Кипр)

Группа С



1. "Рома" (Италия)



2. "Заря" (Украина)



3. ЦСКА (Болгария)



4. "Бодо-Глимт" (Норвегия)



Группа D



1. "АЗ Алкмар" (Нидерланды)



2. "Клуж" (Румыния)



3. "Яблонец" (Чехия)



4. "Раннерс" (Дания)



Группа E



1. "Славия" (Прага, Чехия)



2. "Фейеноорд" (Нидерланды)



3. "Унион" (Германия)



4. "Маккаби" (Хайфа, Израиль)



Группа F



1. "Копенгаген" (Дания)



2. ПАОК (Греция)



3. "Слован" (Словакия)



4. "Линкольн" (Гибралтар)



Группа G



1. "Тоттенхэм" (Англия)



2. "Ренн" (Франция)



3. "Витесс" (Нидерланды)



4. "Мура" (Словения)



Группа H



1. "Базель" (Швейцария)



2. "Карабах" (Азербайджан)



3. "Кайрат" (Казахстан)



4. "Омония" (Кипр)





26 августа во плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" снова проиграла венскому "Рапиду" .

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