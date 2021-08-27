Лига конференций: результаты жеребьевки группового этапа
27 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В этом году фанаты впервые увидят новый турнир УЕФА - Лига конференций. В групповом раунде будут соревноваться 32 команды, которые будут разделены на восемь групп.
Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.
После этого состоятся традиционные стадии плей-офф - 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.
Украина на турнире представит "Заря". "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию.
Луганская команда сыграет в группе. "Заря" сыграет против итальянской "Ромы", болгарского ЦСКА и норвежского "Бодо-Глимт".
Лига конференций
Группа A
1. ЛАСК (Австрия)
2. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
3. "Алашкерт" (Армения)
4. ХИК (Финляндия)
Группа B
1. "Гент" (Бельгия)
2. "Партизан" (Сербия)
3. "Флора" (Эстония)
4. "Анортосис" (Кипр)
Группа С
1. "Рома" (Италия)
2. "Заря" (Украина)
3. ЦСКА (Болгария)
4. "Бодо-Глимт" (Норвегия)
Группа D
1. "АЗ Алкмар" (Нидерланды)
2. "Клуж" (Румыния)
3. "Яблонец" (Чехия)
4. "Раннерс" (Дания)
Группа E
1. "Славия" (Прага, Чехия)
2. "Фейеноорд" (Нидерланды)
3. "Унион" (Германия)
4. "Маккаби" (Хайфа, Израиль)
Группа F
1. "Копенгаген" (Дания)
2. ПАОК (Греция)
3. "Слован" (Словакия)
4. "Линкольн" (Гибралтар)
Группа G
1. "Тоттенхэм" (Англия)
2. "Ренн" (Франция)
3. "Витесс" (Нидерланды)
4. "Мура" (Словения)
Группа H
1. "Базель" (Швейцария)
2. "Карабах" (Азербайджан)
3. "Кайрат" (Казахстан)
4. "Омония" (Кипр)
- 26 августа во плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" снова проиграла венскому "Рапиду" .
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