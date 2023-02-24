Лига конференций: результаты жеребьевки 1/8 финала
Сегодня, 24 февраля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матчи 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.
Лига конференций
1/8 финала
"АЕК Ларнака" (Кипр) - "Вест Хэм" (Англия)
"Фиорентина" (Италия) - "Сивасспор" (Турция)
"Лацио" (Италия) – АЗ (Нидерланды)
"Лех" (Польша) - "Юргорден" (Швеция)
"Базель" (Швейцария) - "Слован" Братислава (Словакия)
"Шериф" (Молдова) - "Ницца" (Франция)
"Андерлехт" (Бельгия) - "Вильярреал" (Испания)
"Гент" (Бельгия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)
- 23 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций украинский СК "Днепр-1" не сумел победить киприотский АЕК Ларнака.
- В Лиге Европы донецкий "Шахтер" по пенальти одолел французский "Ренн" и вышел в 1/8 финала.
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