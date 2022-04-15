Лига конференций: результаты всех матчей четвертьфинала
В полуфинале Лиги конференций "Лестер" сыграет с "Ромой", а "Фейеноорд" против "Марселя"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига конференций
Четвертьфинал
13 апреля
ПСВ (Нидерланды) – "Лестер" (Англия) 1:2 (Первый матч – 0:0)
Голы: Захави, 27 - Мэддисон, 77, Перейра, 88
"Рома" (Италия) – "Буде-Глимт" (Норвегия) 4:0 ( Первый матч – 1:2)
Голы: Абрахам, 5, Дзаньоло, 23, 29, 49
"Славия" (Чехия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) 1:3 ( Первый матч - 3:3)
Голы: Траоре, 14 – Дессер, 2, 59, Синистерра, 78
ПАОК (Греция) – "Марсель" (Франция) 0:1 ( Первый матч – 1:2)
Гол : Пайе, 34
- 14 апреля в четвертьфинале Лиги Европы немецкий "Айнтрахт" оказался сильнее испанской "Барселоны".
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