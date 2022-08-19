Лига конференций: результаты всех матчей четверга
В четверг, 18 августа, были сыграны первые матчи плей-офф раунда квалификации Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига конференций
Плей-офф раунд квалификации. Первые матчи
18 августа
"Ракув" (Польша) - "Славия" (Чехия) 2:1
Голы: Лопес, 29, Тудор, 61 – Голеш, 60
"ЦСКА" (София, Болгария) – "Базель" (Швейцария) 1:0
Гол: Лопес, 70 (авт.)
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Ницца" (Франция) 1:0
Гол: Перица 74
"Мольде" (Швеция) – "Вольфсбергер" (Австрия) 0:1
Гол: Барибо, 22
"Словацко" (Чехия) – АИК (Швеция) 3:0
Голы: Петржела, 28, Синявский, 77, Рейнберк, 81
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Андерлехт" (Бельгия) 0:1
Гол: Делькруа, 57
РФШ (Латвия) – "Линфилд" (Северная Ирландия) 2:2
Голы: Фризенбихлер, 89, Липущек, 90+6 - Фаллон, 38, Купер, 71
"Университет Крайова" (Румыния) - "Хапоэль" Беер-Шева (Израиль) 1:1
Голы: Иван, 74 (пен.) – Хатуэль, 70
Удаление : Папп, 46 - Эльхамед, 73
"Истанбул" (Турция) – "Антверпен" (Бельгия) 1:1
Голы: Чуиар, 54 – Алмейда, 88
"Вадуц" (Лихтенштейн) – "Рапид" (Австрия) 1:1
Голы: Ульрих, 10 – Дрейф, 53
"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Слован" (Словакия) 1:0
Гол: Бильбия, 89
Удаление : Барсегян ("Слован"), 69
"Марибор" (Словения) - "Клуж" (Румыния) 0:0
"Кельн" (Германия) – "Фехервар" (Венгрия) 1:2
Голы: Диц, 14 - Зивзовадзе, 32, Дардай, 40
Удаление: Шабо ("Кельн"), 21
"Стяуа" (Румыния) – "Викинг" (Норвегия) 1:2
Голы: Коман, 3 – Кабран, 5, Берсхол, 35
"Лех" (Польша) – "Дюделанж" (Люксембург) 2:0
Голы: Вельде, 6, Исхак, 66
Удаление: Милич ("Лех"), 88
"Вильярреал" (Испания) – "Хайдук" (Хорватия) 4:2
Голы: Моралес, 14, 36 Левая, 19, автогол, Морено, 45+1 - Биук, 2, Фоссати, 85, с пенальти
"Вест Хэм" (Англия) - "Виборг" (Дания) 3:1
Голы: Скамакка, 23, Боуэн, 64, Антонио, 67 – Бонде, 69
"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) – "Жил Висенте" (Португалия) 4:0
Голы: Де Вит, 24, 89, Лахдо, 78, Павлидис, 85
"Фиорентина" (Италия) – "Твенте" (Нидерланды) 2:1
Голы: Гонсалес, 2, Артур, 31 – Черны, 65
"Партизан" (Сербия) – "Гамрун" (Мальта) 4:1
Голы: Гомеш, 15, Урошевич, 25, Диабате, 33, Андраде, 77 – Гилломье, 52
"Шкупи" (Северная Македония) – "Баллкани" (Косово) 1:2
Голы: Аттеунджи, 19 - Ррахмани, 23, Кореница, 67
- 18 августа в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы СК "Днепр-1" проиграл киприотскому "АЭК Ларнаку".
- В четверг, 18 августа, были сыграны первые матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.
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