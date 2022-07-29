Лига конференций: результаты всех матчей четверга
В четверг, 28 июля, были сыграны финальные матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После ответных матчей 2-го раунда квалификаций Лиги Конференций определились все команды, которые вышли дальше. Своего соперника узнала луганская "Заря", которая стартует в турнире с 3-й стадии отбора.
Соперником "Зари" стала команда "Университет Крайова". Румыны одолели албанскую "Влазнию" по сумме двух матчей со счетом 4:1.
Первый матч "Зари" против "Университата" состоится 4 августа в Люблине. Ответный матч - 11 августа в Крайове.
Лига конференций
Квалификация. 2-й раунд
28 июля
"Астана" (Казахстан) – "Ракув" (Казахстан) 0:1 (0:5 – первый матч)
"Габала" (Азербайджан) - "Фехервар" (Венгрия) 2:1 (1:4)
"Кишварда" (Венгрия) - "Кайрат" (Казахстан) 1:0 (1:0)
"Милсами" (Молдова) – КуПС (Финляндия) 1:4 (2:2)
"Пайде" (Эстония) - "Арарат-Армения " ( Армения ) 0:0 (пен. 5:3)
"Эльфсбург" (Швеция) – "Мольде" (Норвегия) 1:2 (1:4)
"Нетания" (Израиль) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) 0:1 (1:1)
АПОЭЛ (Кипр) - "Ботев" (Болгария) 2:0 (0:0)
"Виборг" (Дания) – "Судува" (Литва) 1:0. (1:0)
"Викинг" (Норвегия) - "Спарта" (Чехия) 2:1 (0:0)
"Динамо" (Батуми, Грузия) – "Лех" (Польша) 1:1 (0:5)
"Левадия" (Эстония) - "Хибернианс" (Мальта) 1:1 (2:3)
"Лиллестрем" (Норвегия) – СИК (Финляндия) 5:2 (1:0)
"Нефтчи" (Азербайджан) – "Арис" (Кипр) 3:0 (0:2)
"Ньютаун" (Уэльс) – "Спартак" (Словакия) 1:2 (1:4)
"Славия" (Чехия) - "Сент-Джозеф" (Гибралтар) 7:0 (4:0)
"Рига" (Латвия ) - "Ружомберок" (Словакия) 2:1 (3:0)
ЦСКА (Болгария) – "Македония ГП" (Северная Македония) 4:0 (0:0)
"Юргорден" (Швеция) – "Риека" (Хорватия) 2:0 (2:1)
"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) – "Зира" (Азербайджан) 0:0 (3:0)
ПАОК (Греция) – "Левски" (Болгария) 1:1 (0:2)
"Стяуа" (Румыния) – "Сабуртало" (Грузия) 4:2 (0:1)
"Университет Крайова" (Румыния) - "Влазния" (Албания) 3:0 (1:1)
"Олимпия" (Словения) – "Шепши" (Румыния) 2:0 (пен. 2:4). Первый матч 1:3
"Роднички" (Сербия) - "Гзира" (Мальта) 3:3 (пен. 1:3). Первый матч 2:2
"Лехия" (Гданьск, Польша) – "Рапид" (Австрия) 1:2 (0:0)
"Брондбю" (Дания) – "Погонь" (Польша) 4:0 (1:1)
"Динамо" (Минск, Беларусь) – "Хаполель" (Беер-Шева, Израиль) 0:1 (1:2)
"Дрита" (Косово) - "Антверпен" (Бельгия) 0:2 (0:0)
"Коньяспор" (Турция) – БАТЭ (Беларусь) 2:0 (3:0)
"Лачи" (Албания) – "Петрокуб" (Молдова) 1:4 (0:0)
"Слайго" (Ирландия ) - "Мотервелл" (Шотландия) 2:0 (1:0)
"Хамрун" (Мальта) - "Валеж" (Босния и Герцеговина) 1:0 (1:0)
"Чукаречки" (Сербия) – "Расинг" (Люксембург) 4:0 (4:1)
"Шкендия" (Северная Македония ) - "Валмиера" (Латвия) 3:1 (2:1)
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Лиепая" (Латвия) 3:0 (1:0)
"Вадуц" (Лихтенштейн) – "Копер" (Словения) 1:1 (1:0)
"Мура" (Словения) – "Сент-Патрикс" (Ирландия) 0:0 (пен. 5:6). Первый матч 1:1
"Будучност" (Черногория) - "Брейдаблик" (Исландия) 2:1 (0:2)
"Осиек" (Хорватия) - "Кызылжар" (Казахстан) 0:2 (2:1)
"Тре Фиори" (Сан-Марино) – "Б36 Торсхавн" (Фарерские острова) 0:0 (0:1)
"Тузла Сити" (Босния и Герцеговина) – АЗ (Нидерланды) 0:4 (0:1)
"Дунайская Стреда" (Словакия) - "Викингур" (Фарерские острова) 2:0 (2:0)
"Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Тирана" (Албания) 3:2 (1:0)
"Крузейдерс" (Северная Ирландия) – "Базель" (Швейцария) 1:1 (0:3)
"Пушкаш Академия" (Венгрия) - "Гимарайнш" (Португалия) 0:0 (0:3)
* Жирным выделены команды, вышедшие в следующий раунд квалификации Лиги конференций
- В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет с австрийским "Штурмом" .
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