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Лига конференций: результаты всех матчей четверга

29 июля, 2022 пятница
05:49
Спорт Лига конференций

В четверг, 28 июля, были сыграны финальные матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После ответных матчей 2-го раунда квалификаций Лиги Конференций определились все команды, которые вышли дальше. Своего соперника узнала луганская "Заря", которая стартует в турнире с 3-й стадии отбора.

Соперником "Зари" стала команда "Университет Крайова". Румыны одолели албанскую "Влазнию" по сумме двух матчей со счетом 4:1.

Первый матч "Зари" против "Университата" состоится 4 августа в Люблине. Ответный матч - 11 августа в Крайове.

Лига конференций

Квалификация. 2-й раунд

28 июля

"Астана" (Казахстан) – "Ракув" (Казахстан) 0:1 (0:5 – первый матч)

"Габала" (Азербайджан) - "Фехервар" (Венгрия) 2:1 (1:4)

"Кишварда" (Венгрия) - "Кайрат" (Казахстан) 1:0 (1:0)

"Милсами" (Молдова) – КуПС (Финляндия) 1:4 (2:2)

"Пайде" (Эстония) - "Арарат-Армения " ( Армения ) 0:0 (пен. 5:3)

"Эльфсбург" (Швеция) – "Мольде" (Норвегия) 1:2 (1:4)

"Нетания" (Израиль) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) 0:1 (1:1)

АПОЭЛ (Кипр) - "Ботев" (Болгария) 2:0 (0:0)

"Виборг" (Дания) – "Судува" (Литва) 1:0. (1:0)

"Викинг" (Норвегия) - "Спарта" (Чехия) 2:1 (0:0)

"Динамо" (Батуми, Грузия) – "Лех" (Польша) 1:1 (0:5)

"Левадия" (Эстония) - "Хибернианс" (Мальта) 1:1 (2:3)

"Лиллестрем" (Норвегия) – СИК (Финляндия) 5:2 (1:0)

"Нефтчи" (Азербайджан) – "Арис" (Кипр) 3:0 (0:2)

"Ньютаун" (Уэльс) – "Спартак" (Словакия) 1:2 (1:4)

"Славия" (Чехия) - "Сент-Джозеф" (Гибралтар) 7:0 (4:0)

"Рига" (Латвия ) - "Ружомберок" (Словакия) 2:1 (3:0)

ЦСКА (Болгария) – "Македония ГП" (Северная Македония) 4:0 (0:0)

"Юргорден" (Швеция) – "Риека" (Хорватия) 2:0 (2:1)

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) – "Зира" (Азербайджан) 0:0 (3:0)

ПАОК (Греция) – "Левски" (Болгария) 1:1 (0:2)

"Стяуа" (Румыния) – "Сабуртало" (Грузия) 4:2 (0:1)

"Университет Крайова" (Румыния) - "Влазния" (Албания) 3:0 (1:1)

"Олимпия" (Словения) – "Шепши" (Румыния) 2:0 (пен. 2:4). Первый матч 1:3

"Роднички" (Сербия) - "Гзира" (Мальта) 3:3 (пен. 1:3). Первый матч 2:2

"Лехия" (Гданьск, Польша) – "Рапид" (Австрия) 1:2 (0:0)

"Брондбю" (Дания) – "Погонь" (Польша) 4:0 (1:1)

"Динамо" (Минск, Беларусь) – "Хаполель" (Беер-Шева, Израиль) 0:1 (1:2)

"Дрита" (Косово) - "Антверпен" (Бельгия) 0:2 (0:0)

"Коньяспор" (Турция) – БАТЭ (Беларусь) 2:0 (3:0)

"Лачи" (Албания) – "Петрокуб" (Молдова) 1:4 (0:0)

"Слайго" (Ирландия ) - "Мотервелл" (Шотландия) 2:0 (1:0)

"Хамрун" (Мальта) - "Валеж" (Босния и Герцеговина) 1:0 (1:0)

"Чукаречки" (Сербия) – "Расинг" (Люксембург) 4:0 (4:1)

"Шкендия" (Северная Македония ) - "Валмиера" (Латвия) 3:1 (2:1)

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Лиепая" (Латвия) 3:0 (1:0)

"Вадуц" (Лихтенштейн) – "Копер" (Словения) 1:1 (1:0)

"Мура" (Словения) – "Сент-Патрикс" (Ирландия) 0:0 (пен. 5:6). Первый матч 1:1

"Будучност" (Черногория) - "Брейдаблик" (Исландия) 2:1 (0:2)

"Осиек" (Хорватия) - "Кызылжар" (Казахстан) 0:2 (2:1)

"Тре Фиори" (Сан-Марино) – "Б36 Торсхавн" (Фарерские острова) 0:0 (0:1)

"Тузла Сити" (Босния и Герцеговина) – АЗ (Нидерланды) 0:4 (0:1)

"Дунайская Стреда" (Словакия) - "Викингур" (Фарерские острова) 2:0 (2:0)

"Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Тирана" (Албания) 3:2 (1:0)

"Крузейдерс" (Северная Ирландия) – "Базель" (Швейцария) 1:1 (0:3)

"Пушкаш Академия" (Венгрия) - "Гимарайнш" (Португалия) 0:0 (0:3)

* Жирным выделены команды, вышедшие в следующий раунд квалификации Лиги конференций

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