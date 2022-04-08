Лига конференций: результаты всех матчей четверга
В четверг, 7 апреля, были сыграны первые матчи четвертьфинала Лиги конференций
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Ответные матчи будут сыграны 14 апреля.
Лига конференций
Четвертьфинал
7 апреля
Голы : Жерсон, 13, Пайе, 45 - Эль-Каддури, 48
"Лестер" (Англия) – ПСВ (Нидерланды) 0:0
"Боде-Глимт" (Норвегия) – "Рома" (Италия) 2:1
Голы: Салтнес, 56, Ветлесен, 89 - Пеллегрини, 43
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Славия" (Чехия) 3:3
Голы: Синистерра, 10, Сенеси, 74, Кокджу, 86 - Олаинко, 41, Сор, 67, Траоре, 90+5
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