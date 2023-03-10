Лига конференций: результаты всех матчей 9 марта
В четверг, 9 марта, продолжились матчи 1/8 финала Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во вторник, 7 марта, 1/8 финала ЛК стартовала матчем между итальянским "Лацио" и нидерландским АЗ - победу 2:1 одержали игроки из Алкмара.
Лига конференций
1/8 финала
9 марта
"АЭК" (Ларнака, Кипр) - "Вест Хэм" (Англия) 0:2
Голы: Антонио, 36, 45+2
"Андерлехт" (Бельгия) – "Вильярреал" (Испания) 1:1
Голы: Дреер, 57 - Тригерос, 28
"Шериф" (Португалия) - "Ницца" (Франция) 0:1
Гол: Амруи, 45+3
"Базель" (Швейцария) – "Слован" (Словакия) 2:2
Голы: Амдуни, 6, Зечири, 40 - Медведев, 17, Абубакари, 70
"Гент" (Бельгия) – "Истанбул Башакшехир" (Турция) 1:1
Голы: Орбан, 35 - Окака, 16
"Лех" (Польша) - "Юргорден" (Швеция) 2:0
Голы: Милич, 39, Мархвински, 82
"Фиорентина" (Италия) - "Сивасспор" (Турция) 1:0
Гол: Барак, 69
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