Лига конференций: результаты всех матчей 20 апреля
В четверг, 20 апреля, были сыграны ответные матчи четвертьфинала Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинале Лиги конференций итальянская "Фиорентина" сыграет против швейцарского "Базеля". Нидерландский "АЗ Алкмар" ждет противостояние с английским "Вест Гэмом".
Матчи пройдут 11 и 18 мая.
Лига конференций
Повторные матчи
20 апреля
"Фиорентина" (Италия) – "Лех" (Польша) 2:3
Голы: Соттиль, 78, Кастровилли, 90+2 – Соуза, 9, Вельде, 64 (пен), Собех, 69
Первый матч – 4:1
АЗ (Нидерланды) – "Андерлехт" (Бельгия) 2:0 (4:1 по пен.)
Голы: Павлидис, 5 (пен.), 14
Первый матч – 0:2
"Вест Хэм" (Англия) - "Гент" (Бельгия) 4:1
Голы: Антонио, 37, 63, Лукас, 55, Райс, 58 – Куйперс, 26
Первый матч – 1:1
"Ницца" (Франция) - "Базель" (Швейцария) 1:2 (Основное время - 1:1)
Голы: Лаборд, 9 – Огюстен, 86, Касим, 98
Первый матч – 2:2
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