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Лига конференций: результаты всех матчей 16 марта. Кто вышел в четвертьфинал

17 мартa, 2023 пятница
05:31
Спорт

В четверг, 16 марта, были сыграны заключительные матчи 1/8 финала Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четвертьфинале Лиги конференций сыграет бельгийский "Гент", "Андерлехт", "Ницца", "Базель", "Лех Познань", "АЗ Алкмар", "Фиорентина" и "Вест Хэм".

Жеребьевка четвертьфинала ЛК пройдет сегодня, 17 марта.

Лига конференций

1/8 финала. Повторные матчи

16 марта

"Слован" (Словакия) – "Базель" (Швейцария) 2:2 (Серия пенальти – 1:4)

Голы: Абубакари, 10, Куцка, 17 - Калафиори, 53, Амдуни, 90+3

Первый матч – 2:2

"Сивасспор" (Турция) - "Фиорентина" (Италия) 1:4

Голы: Есильюрт, 35 – Артур, 44, Миленкович, 62, Гутас, 78 (авт.), Кастровилли, 89

Первый матч – 0:1

"Юргорден" (Швеция) - "Лех" (Польша) 0:3

Голы: Мархвинские, 77, Квеквескири, 90+1, Скурас, 90+2

Первый матч – 0:2

"Вест Хэм" (Англия) - "АЭК Ларнака" (Кипр) 4:0

Голы: Скамакка, 20, Боуэн, 47, 49, Мубама, 65

Первый матч – 2:0

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Лацио" (Италия) 2:1

Голы: Карлссон, 28, Павлидис, 62 – Ф. Андерсон, 21

Первый матч – 2:1

"Вильярреал" (Испания) – "Андерлехт" (Бельгия) 0:1

Гол: Слимани, 73

Первый матч – 1:1

"Ницца" (Франция) - "Шериф" (Молдова) 3:1

Голы: Лаборд, 30, Моффи, 53, Браими, 79 - Тапсоба, 54

Первый матч – 1:0

Лацио
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