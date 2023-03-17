Лига конференций: результаты всех матчей 16 марта. Кто вышел в четвертьфинал
В четверг, 16 марта, были сыграны заключительные матчи 1/8 финала Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четвертьфинале Лиги конференций сыграет бельгийский "Гент", "Андерлехт", "Ницца", "Базель", "Лех Познань", "АЗ Алкмар", "Фиорентина" и "Вест Хэм".
Жеребьевка четвертьфинала ЛК пройдет сегодня, 17 марта.
Лига конференций
1/8 финала. Повторные матчи
16 марта
"Слован" (Словакия) – "Базель" (Швейцария) 2:2 (Серия пенальти – 1:4)
Голы: Абубакари, 10, Куцка, 17 - Калафиори, 53, Амдуни, 90+3
Первый матч – 2:2
"Сивасспор" (Турция) - "Фиорентина" (Италия) 1:4
Голы: Есильюрт, 35 – Артур, 44, Миленкович, 62, Гутас, 78 (авт.), Кастровилли, 89
Первый матч – 0:1
"Юргорден" (Швеция) - "Лех" (Польша) 0:3
Голы: Мархвинские, 77, Квеквескири, 90+1, Скурас, 90+2
Первый матч – 0:2
"Вест Хэм" (Англия) - "АЭК Ларнака" (Кипр) 4:0
Голы: Скамакка, 20, Боуэн, 47, 49, Мубама, 65
Первый матч – 2:0
"АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Лацио" (Италия) 2:1
Голы: Карлссон, 28, Павлидис, 62 – Ф. Андерсон, 21
Первый матч – 2:1
"Вильярреал" (Испания) – "Андерлехт" (Бельгия) 0:1
Гол: Слимани, 73
Первый матч – 1:1
"Ницца" (Франция) - "Шериф" (Молдова) 3:1
Голы: Лаборд, 30, Моффи, 53, Браими, 79 - Тапсоба, 54
Первый матч – 1:0
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