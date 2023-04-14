Лига конференций: результаты всех матчей 13 апреля
В четверг, 13 апреля, были сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига конференций
Четвертьфинал. Первые матчи
13 апреля
"Гент" (Бельгия) – "Вест Хэм" (Англия) 1:1
Голы: Кейперс, 56 – Ингз, 45+3
"Андерлехт" (Бельгия) – "АЗ Алкмар" (Нидерланды) 2:0
Голы: Мурильо, 22, Ашимеру, 70
"Базель" (Швейцария) - "Ницца" (Франция) 2:2
Голы: Амдуни, 26 (пен.), 71 – Моффи, 38, 45+1
"Лех" (Польша) - "Фиорентина" (Италия) 1:4
Голы: Вельде, 20 – Кабрал, 4, Гонсалес, 41, Бонавентура, 58, Иконе, 63
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