Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала ЛК также сыграют турецкие "Истанбул" и "Сивасспор", английский "Вест Хэм", испанский "Вильярреал", французская "Ницца", нидерландский АЗ, шведский "Юргорден" и братиславский "Слован". Эти команды заняли первые места на групповом этапе.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне. Начало в 14.00.

Лига конференций

1/16 финала. Повторные матчи

23 февраля

"Андерлехт" (Бельгия) – "Лудогорец" (Болгария) 2:1 (Первый матч – 0:1)

Голы: Руссо, 13 (авт.), Версхарен, 68 – Тьяго, 71

Серия пенальти – 3:0

"Днепр-1" (Украина) – АЭК (Ларнака, Кипр) 0:0 (Первый матч – 0:1)

"Партизан" (Сербия) – "Шериф" (Молдова) 1:3 (Первый матч – 1:0)

Голы: Мэниг, 13 - Бадоло, 22 (пен.), Диоп, 45+1, 47

"Клуж" (Румыния) – "Лацио" (Италия) 0:0 (Первый матч – 0:1)

"Базель" (Швейцария) – "Трабзонспор" (Турция) 2:0 (Первый матч – 0:1)

Голы: Амдуни, 13, Зечири, 76

"Гент" (Бельгия) – "Карабах" (Азербайджан) 1:0 (Первый матч – 0:1)

Голы: Орбан, 74

Серия пенальти – 5:3

"Лех" (Польша) - "Буде\Глимт" (Норвегия) 1:0 (Первый матч - 0:0)

Голы: Исхак, 63

"Фиорентина" (Италия) - "Брага" (Португалия) 3:2 (Первый матч – 4:0)

Голы: Мандрагора, 37, Сапонара, 58, Артур, 83 – Кастру, 16, Джало, 34