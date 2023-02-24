Лига конференций: результаты всех матчей 1/16 финала
Вчера, 23 февраля, были сыграны ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/8 финала ЛК также сыграют турецкие "Истанбул" и "Сивасспор", английский "Вест Хэм", испанский "Вильярреал", французская "Ницца", нидерландский АЗ, шведский "Юргорден" и братиславский "Слован". Эти команды заняли первые места на групповом этапе.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне. Начало в 14.00.
Лига конференций
1/16 финала. Повторные матчи
23 февраля
"Андерлехт" (Бельгия) – "Лудогорец" (Болгария) 2:1 (Первый матч – 0:1)
Голы: Руссо, 13 (авт.), Версхарен, 68 – Тьяго, 71
Серия пенальти – 3:0
"Днепр-1" (Украина) – АЭК (Ларнака, Кипр) 0:0 (Первый матч – 0:1)
"Партизан" (Сербия) – "Шериф" (Молдова) 1:3 (Первый матч – 1:0)
Голы: Мэниг, 13 - Бадоло, 22 (пен.), Диоп, 45+1, 47
"Клуж" (Румыния) – "Лацио" (Италия) 0:0 (Первый матч – 0:1)
"Базель" (Швейцария) – "Трабзонспор" (Турция) 2:0 (Первый матч – 0:1)
Голы: Амдуни, 13, Зечири, 76
"Гент" (Бельгия) – "Карабах" (Азербайджан) 1:0 (Первый матч – 0:1)
Голы: Орбан, 74
Серия пенальти – 5:3
"Лех" (Польша) - "Буде\Глимт" (Норвегия) 1:0 (Первый матч - 0:0)
Голы: Исхак, 63
"Фиорентина" (Италия) - "Брага" (Португалия) 3:2 (Первый матч – 4:0)
Голы: Мандрагора, 37, Сапонара, 58, Артур, 83 – Кастру, 16, Джало, 34
- 23 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций украинский СК "Днепр-1" не сумел победить киприотский АЕК Ларнака.
- В Лиге Европы донецкий "Шахтер" по пенальти одолел французский "Ренн" и вышел в 1/8 финала.
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