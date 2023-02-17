Лига конференций: результаты всех матчей 1/16 финала
В четверг, 16 февраля, стартовал плей-офф раунд Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига конференций
1/16 финала
16 февраля
"Брага" (Португалия) – "Фиорентина" (Италия) 0:4
Голы: Йович, 45+1, 60, Артур, 79, 90
"Буде\Глимт" (Норвегия) - "Лех" (Польша) 0:0
"Карабах" (Азербайджан) - "Гент" (Бельгия) 1:0
Гол: Леандру Андраде, 78
"Трабзонспор" (Турция) – "Базель" (Швейцария) 1:0
Гол: Стрюгер, 65
АЭК (Ларнака, Кипр) – "Днепр-1" (Украина) 0:1
Гол: Гарсия, 85
"Лацио" (Италия) - "Клуж" (Румыния) 1:0
Гол: Иммобиле, 45+4
"Лудогорец" (Болгария) - "Андерлехт" (Бельгия) 1:0
Гол: Игорь Тьяго, 9
"Шериф" (Молдова) – "Партизан" (Сербия) 0:1
Гол: Гомес, 45
Первые результаты ✅— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 16, 2023
Who will go through? ???? #UECL pic.twitter.com/8SF37hHmPB
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