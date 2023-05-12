Лига конференций: результаты полуфинальных матчей 11 мая
В четверг, 11 мая, были сыграны первые полуфинальные матчи Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Повторные матчи пройдут 18 мая.
Лига конференций
Полуфинал. Первые встречи
11 мая
"Фиорентина" (Италия) – "Базель" (Швейцария) 1:2
Голы: Артур, 25 - Диуф, 71, Амдуни, 90+3
"Вест Хэм" (Англия) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды) 2:1
Голы: Бенрахма, 67 (пен.), Антонио, 76 – Райндерс, 41
⏰ RESULTS ⏰— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 11, 2023
Advantage West Ham & Basel который получает один-единственный ведомый в данный момент двадцать лет ???? #UECL
- В четверг, 11 мая, также были сыграны первые полуфинальные матчи Лиги Европы.
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