Лига конференций: результаты матчей полуфинала
Вечером 5 мая были сыграны полуфинальные матчи Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Вечером 5 мая в полуфинальных противостояниях "Фейеноорд" оказался сильнее французского "Марселя" (3:2 по сумме двух матчей), а "Рома" сенсационно победила английский "Лестер" (2:1).
Финал Лиги конференций состоится 25 мая. Матч пройдет на стадионе "Эйр Албания" в Тиране.
Лига конференций
Полуфинал
5 мая
"Марсель" (Франция) - "Фейеноорд" (Нидерланды) 0:0 (Первый матч - 2:3)
"Рома" (Италия) – "Лестер" (Англия) 1:0 (Первый матч – 1:1)
Гол: Абрахам, 11
- 3 мая в полуфинале Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил испанский "Вильярреал".
- Мадридский "Реал" победил английский "Манчестер Сити" в овертайме второго полуфинала ЛЧ.
- В этом году в финале Лиги Европы встретятся немецкий "Айнтрахт" и шотландский "Рейнджерс".
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