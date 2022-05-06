Лига конференций: результаты матчей полуфинала

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Вечером 5 мая в полуфинальных противостояниях "Фейеноорд" оказался сильнее французского "Марселя" (3:2 по сумме двух матчей), а "Рома" сенсационно победила английский "Лестер" (2:1).



Финал Лиги конференций состоится 25 мая. Матч пройдет на стадионе "Эйр Албания" в Тиране.

Лига конференций



Полуфинал



5 мая



"Марсель" (Франция) - "Фейеноорд" (Нидерланды) 0:0 (Первый матч - 2:3)

"Рома" (Италия) – "Лестер" (Англия) 1:0 (Первый матч – 1:1)



Гол: Абрахам, 11

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