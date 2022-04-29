Лига конференций: результаты матчей полуфинала
В четверг, 28 апреля, были сыграны полуфинальные матчи Лиги конференций
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига конференций
Полуфинал
28 апреля
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Марсель" (Франция) 3:2
Голы: Дессер, 8, 46, Синистерра, 20 – Дьенг, 28, Жерсон, 40
"Лестер" (Англия) – "Рома" (Италия) 1:1
Голы: Манчини, 67 (авт.) – Пеллегрини, 15
- 26 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал".
- 27 апреля в другом полуфинале ЛЧ английский "Ливерпуль" уверенно обыграл испанский "Вильярреал".
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