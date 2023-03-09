Лига конференций: расписание всех матчей 9 марта
В четверг, 9 марта, продолжатся матчи 1/8 финала Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во вторник, 7 марта, 1/8 финала ЛК стартовала матчем между итальянским "Лацио" и нидерландским АЗ – победу 2:1 одержали игроки из Алкмара.
Лига конференций
1/8 финала
9 марта
19:45 "АЕК" (Ларнака, Кипр) - "Вест Хэм" (Англия)
19:45 "Андерлехт" (Бельгия) – "Вильярреал" (Испания)
19:45 "Шериф" (Португалия) - "Ницца" (Франция)
22:00 "Базель" (Швейцария) - "Слован" (Словакия)
22:00 "Гент" (Бельгия) – "Истанбул Башакшехир" (Турция)
22:00 "Лех" (Польша) - "Юргорден" (Швеция)
22:00 "Фиорентина" (Италия) - "Сивасспор" (Турция)
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