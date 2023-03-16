Лига конференций: расписание всех матчей 16 марта
В четверг, 16 марта, будут сыграны ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Транслятор всех матчей - медиасервис Megogo.
Лига конференций
1/8 финала. Повторные матчи
16 марта
19:45 "Слован" (Словакия) - "Базель" (Швейцария)
Первый матч – 2:2
19:45 "Сивасспор" (Турция) - "Фиорентина" (Италия)
Первый матч – 0:1
19:45 "Юргорден" (Швеция) - "Лех" (Польша)
Первый матч – 0:2
22:00 "Вест Хэм" (Англия) - "АЭК Ларнака" (Кипр)
Первый матч – 2:0
22:00 "АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "Лацио" (Италия)
Первый матч – 2:1
22:00 "Вильярреал" (Испания) – "Андерлехт" (Бельгия)
Первый матч – 1:1
22:00 "Ницца" (Франция) - "Шериф" (Молдова)
Первый матч – 1:0
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